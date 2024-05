O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Brasil "voltou a ter credibilidade econômica", ao celebrar a decisão da agência de risco Moody's de elevar para positiva a perspectiva de nota de crédito para o País. Em postagem na rede social X (antigo Twitter), nesta quarta-feira, 1º de maio, Lula compartilhou uma publicação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a melhoria da perspectiva da agência.

"O Brasil que estamos construindo voltou a ser respeitado no mundo e voltou a ter credibilidade econômica e ambiental. Isso é bom para todo mundo", escreveu o presidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Moody's elevou nesta quarta o outlook da dívida soberana de médio e longo prazos do Brasil de estável para positivo. A empresa, porém, manteve os ratings de emissor de longo prazo e de títulos sem garantia do governo do País em Ba2.