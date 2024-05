Taxas de juros operam em alta com investidor cauteloso antes de decisão do Fed

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta desde o início do dia, em sintonia com os retornos dos Treasuries e o fortalecimento do dólar ante o real. Na véspera da reunião de política monetária dos Estados Unidos, os ativos norte-americanos refletem a cautela do investidor diante da possibilidade de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) dê novos sinais de que manterá os juros elevados por mais tempo que o inicialmente esperado.

Reforçou esse temor o resultado do índice de custo de emprego dos EUA, que subiu 1,2% no primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023, acima da expectativa de analistas (0,9%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois do dado, o juro da T-Note de dois anos, o único título americano que ainda tinha queda de taxa no início do dia, inverteu a tendência e passou a subir, ultrapassando os 5%.