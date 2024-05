Receita líquida do setor de máquinas e equipamentos sobe 6,2% em março, diz Abimaq

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) acaba de divulgar os dados de desempenho do setor em março, confirmando crescimento de 6,2% na sua receita líquida na comparação com fevereiro, com ajuste sazonal. Em valores, o setor de máquinas e equipamentos faturou no mês passado R$ 20,618 bilhões. Na comparação com março do ano passado, porém, o faturamento líquido do setor amargou uma queda de 27,1%.

O segmento de máquinas e implementos agrícolas teve queda de 6,6% na receita líquida de março comparativamente a fevereiro livre dos efeitos sazonais e recuou 44,9% no confronto com março de 2023.

O consumo aparente do setor, que é a parcela da produção industrial doméstica destinada ao mercado interno, acrescida das importações, cresceu 6,5% em março na comparação com fevereiro, já descontados os efeitos sazonais do período.