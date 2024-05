Projeção do Focus de alta do PIB de 2024 fica estável em 2,02%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024 continuou em 2,02% na edição do documento divulgada nesta terça-feira, 30,. Com isso, interrompeu uma sequência de 10 semanas de elevação. Considerando apenas as 29 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 2,02% para 2,05%.

A expectativa intermediária para 2025 ficou em 2% pela 20ª semana seguida. Levando em conta apenas as 28 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a taxa também foi mantida em 2%.

A mediana do mercado para o crescimento do PIB de 2026 ficou inalterada pela 38ª semana seguida, também em 2%. Para 2027, a estimativa intermediária continuou em 2% pela 40ª semana consecutiva.