Mercado fortalece percepção de tendência em disposição para tomar riscos, diz BC

O Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2023, divulgado nesta terça-feira, 30, pelo Banco Central (BC), avalia que houve um fortalecimento da percepção da tendência em disposição para tomar riscos, mas que esse apetite para o crédito continua demandando atenção pela autoridade monetária. "O financiamento à economia real permaneceu desacelerando, mas o afrouxamento da política monetária e a melhora na percepção do risco começam a dar sinais positivos", trouxe o documento.

Para as famílias, de acordo com o BC, seguiu a desaceleração no ritmo de crescimento, mas na margem houve estabilidade para cartão de crédito e crédito não consignado, e aceleração na carteira de veículos. A desaceleração, conforme a instituição, suavizou-se no crédito às empresas de menor porte, e inverteu a tendência de queda no crédito bancário para grandes empresas.

Para estas grandes corporações, segundo o REF, o mercado de capitais manteve-se na segunda metade do ano passado como fonte relevante de financiamento. "Em linha com a melhora na economia, o apetite ao risco das instituições financeiras (IFs) na concessão de crédito, que vinha se reduzindo, sinaliza estabilidade. No entanto, o ambiente continua demandando atenção", reforçou o BC.