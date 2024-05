Lucro líquido gerencial do Santander Brasil é de R$ 3,021 bilhões no 1º tri (+ 41,2% em um ano)

O Santander Brasil registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,021 bilhões no primeiro trimestre de 2024, uma alta de 41,2% no comparativo anual, enquanto na comparação com o quarto trimestre do ano passado, houve um crescimento de 37,1%.

Segundo o banco, o salto nos resultados é fruto da estratégia apresentada ao longo do ano passado e mostra uma retomada do crescimento, bem como uma melhoria no custo de crédito. O Santander afirma ainda que tem avançado na diversificação da carteira.

O presidente do banco, Mario Leão, afirma que a inadimplência no segmento de pessoas físicas está no menor patamar em dois anos. "Na qualidade da nossa carteira, a PDD provisão se manteve estável no trimestre, que somada à expansão da carteira, resultou em uma queda no custo de crédito, o que reforça uma trajetória positiva para 2024", diz ele em mensagem que acompanha o balanço.