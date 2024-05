Lucro líquido da Kepler Weber cresce 2% no 1º trimestre e atinge R$ 52,2 milhões

A Kepler Weber, líder no mercado de equipamentos para armazenagem de grãos, obteve um lucro líquido de R$ 52,2 milhões no primeiro trimestre de 2024, crescimento de 2% na comparação com igual período do ano passado, informou a empresa na segunda-feira, 29, depois do fechamento do mercado financeiro. A margem líquida nos três primeiros meses do ano foi de 13,7% (-2,1 ponto porcentual). Já a receita líquida cresceu 17,7% na comparação anual, para R$ 380,3 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi 18% maior do que no primeiro trimestre de 2023, para R$ 91,3 milhões. O trimestre foi "forte, com rentabilidade robusta", disse a companhia em comunicado.

Segundo a Kepler, as perspectivas para os próximos trimestres "permanecem positivas, impulsionadas por oportunidades em agroindústrias, portos e terminais e reposição e serviços, além do potencial crescimento de pedidos em fazendas, apesar de desafios macroeconômicos".