Lucro da ADM cai 37,7% no 1º trimestre, para US$ 729 milhões

A trading de commodities agrícolas Archer Daniels Midland (ADM), dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 729 milhões, ou US$ 1,42 por ação, no primeiro trimestre de 2024, informou a companhia nesta terça-feira. O resultado representa queda de 37,7% ante US$ 1,17 bilhão, ou US$ 2,12 por ação, registrados um ano antes. Em termos ajustados, o lucro ficou em US$ 1,46 por ação. A receita caiu 9,2%, para US$ 21,847 bilhões.

Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado menor, de US$ 1,37 por ação, já a receita projetada era maior, de US$ 22,26 bilhões.

"Os sólidos resultados do primeiro trimestre da ADM demonstraram a capacidade de nossa equipe de executar nossa estratégia com agilidade diante das condições desafiadoras de mercado previstas", disse o presidente do Conselho e CEO da empresa, Juan Luciano.