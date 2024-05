Juros: taxas sobem pressionadas pelos Treasuries e ajustes antes do Fed

Os juros futuros fecharam a sessão em forte alta nesta terça-feira, 30, refletindo o aumento de posições de hedge, na medida em que os ativos locais só poderão reagir ao resultado do encontro de amanhã do Federal Reserve quinta-feira, pós-feriado no Brasil. Este ajuste foi ainda fomentado pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries e do dólar, além de dados firmes do mercado de trabalho no Brasil. Desse modo, a curva termina abril com forte ganho de inclinação, alimentado pelo crescimento das incertezas sobre o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos e piora de percepção de risco fiscal.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,315%, de 10,155% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026, saltava de 10,39% para 10,65%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,01% (de 10,76%) e o DI para janeiro de 2029, taxa de 11,53% (de 11,30%).

Já se sabia que a sessão seria difícil, em função do fechamento do mercado brasileiro amanhã, dia de decisão do Fed, mas ainda assim o nível de ajuste promovido na curva surpreendeu. Somado a isso, o expressivo giro de contratos - só no DI janeiro de 2025 era de 1,36 milhão - sugere movimentos de stop loss por parte dos vendidos.