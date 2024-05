Índice de Liquidez do sistema financeiro atinge 2,3 em dezembro de 2023, afirma REF, do BC

O Índice de Liquidez (IL) do Sistema Financeiro Nacional (SFN) passou de 2,4 em junho para 2,3 em dezembro do ano passado, conforme a mediana divulgada no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2023, divulgado nesta terça-feira, 30, pelo Banco Central (BC).

Esse indicador é usado para avaliar a capacidade de pagamento de instituições financeiras em relação a suas obrigações. Ele representa a relação entre os ativos mais líquidos do sistema bancário e a honra de seus compromissos em um prazo de 30 dias. Quanto maior o número, mais confortável é a situação de liquidez dos bancos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Índice de Liquidez Estrutural (ILE), que era de 1,2 de junho de 2023, seguiu em 1,2 em dezembro do mesmo ano, considerando a mediana. O desejável é ter um índice perto ou acima de 1, já que esse termômetro serve para verificar quanto as instituições possuem de recursos estáveis em seus passivos para fazer frente a um ativo de mais longo prazo - seja ele crédito, investimento ou participação societária, entre outros.