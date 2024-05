Governo discute internamente alterações que deseja fazer no Tratado de Itaipu, diz ministro

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que o governo está discutindo internamente alterações que deseja fazer no Tratado de Itaipu, documento firmado entre Brasil e Paraguai que trata do aproveitamento hidrelétrico no Rio Paraná. Em audiência na comissão de Infraestrutura do Senado, nesta terça-feira, 30, Costa afirmou que as alterações devem se dar no Anexo C, que estabelece as condições de suprimento de energia, o custo do serviço de eletricidade, a receita e outras disposições que instituem as bases financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade da Itaipu.

"Nosso foco hoje é negociar o mais breve possível o Anexo C, que vai definir a tarifa a ser paga no longo prazo pelo povo brasileiro", disse o ministro.

Segundo ele, como a gestão de Itaipu está baseada em um tratado internacional entre Brasil e Paraguai, "não há como um país impor ao outro uma decisão".