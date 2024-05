Colheita de soja 2023/24 atinge 90,5% da área no País, mostra Conab

A colheita da safra brasileira de soja 2023/24 atingia, até domingo passado, 28 de abril, 90,5% da área plantada no País, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em levantamento semanal de progresso de safra. Há atraso de 3,2 pontos porcentuais em relação a igual período do ano passado e avanço de 3,7 pontos porcentuais em uma semana.

Entre os Estados que estão retirando a oleaginosa do campo, São Paulo e Mato Grosso concluíram os trabalhos. Em seguida, vem Mato Grosso do Sul, com 99,5% da área ceifada. Paraná conta com 99% da área colhida. O Rio Grande do Sul, o último a iniciar a colheita, tem 60% da área colhida, avanço de 13 pontos porcentuais em relação à semana anterior.

A colheita da primeira safra de milho alcançou, no País, 59,8% da área plantada, avanço de 3,1 pontos porcentuais na semana e atraso de 3,8 pontos porcentuais entre as temporadas. São Paulo já concluiu a colheita. O Paraná, em seguida, conta com 97% da área colhida, seguido por Santa Catarina, com 93%, e Rio Grande do Sul, com 83%. A Bahia colheu 41,8% da área de milho verão e Goiás conta com 12% da área trabalhada.