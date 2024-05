Ceará ultrapassa 81 mil conexões de geração própria de energia solar; entenda

Diante dos números, o Ceará fica na 11ª posição do ranking nacional da ABSolar. E essa potência e geração já chega a 103 mil consumidores de energia elétrica gerando a própria energia e com redução na conta de luz .

"A tecnologia fotovoltaica representa um enorme potencial de geração de emprego e renda, atração de investimentos privados e colaboração no combate às mudanças climáticas.”

Dentre os usos da fonte fotovoltaica, o presidente executivo da ABSolar, Rodrigo Sauaia, destaca o uso da tecnologia em programas sociais.

"Como casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, na universalização do acesso à energia elétrica pelo programa Luz para Todos, bem como no seu uso em prédios públicos, como escolas, hospitais, postos de saúde, delegacias, bibliotecas, museus, parques, entre outros, ajudando a reduzir os gastos dos governos com energia elétrica para que tenham mais recursos para investir em saúde, educação, segurança pública e outras prioridades da sociedade brasileira.”

