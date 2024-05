Cautela antes da decisão de juros nos EUA e feriado no Brasil jogam Ibovespa para baixo

A queda dos índices de ações do exterior contamina o Ibovespa nesta terça-feira, em meio à divulgação de uma série de balanços. Aqui, o resultado trimestral do Santander Brasil agradou, ao informar um lucro líquido acima do esperado, o que estimula ações do setor. Ainda assim, o principal indicador da B3 cai para a faixa dos 126 mil pontos, em meio ainda a dados da Pnad Contínua e do Caged, mostrando força do mercado de trabalho, o que pode gerar pressão inflacionária e uma Selic terminal maior.

Além disso, o feriado aqui em celebração do Dia do Trabalho impõe cautela, já que também nesta quarta-feira sairá a decisão sobre juros nos Estados Unidos. Ontem o Índice Bovespa fechou com alta de 0,65%, recuperando o nível dos 127 mil pontos (127.351,79 pontos), o que instiga ajuste para baixo.

"O principal motivo é o mercado não querendo se posicionar antes da decisão de juros nos Estados Unidos, pois aqui será feriado", diz Lucca Ramos, sócio da One Investimentos.