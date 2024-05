Bolsas da Europa operam majoritariamente em baixa, após balanços e PIB/CPI da zona do euro

São Paulo, 30/04/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta terça-feira, após o fechamento misto de ontem, enquanto investidores avaliam uma série de balanços corporativos da região e dados de crescimento e inflação da zona do euro.

Da temporada de balanços da Europa, destaque para os gigantes bancários Santander e HSBC. O banco espanhol, que tem forte presença no Brasil, ampliou lucro no primeiro trimestre, mas ficou aquém do esperado e sua ação caía 3% em Madri, no horário acima. Já o britânico HSBC, cujas operações têm foco na Ásia, lucrou menos, mas superou as expectativas, o que fazia sua ação saltar mais de 3,5% em Londres.

No setor automotivo, a alemã Volkswagen teve queda no lucro após impostos e a Stellantis decepcionou em receitas. As ações das montadoras registravam perdas respectivas de 1,8% e 2,7% em Frankfurt e Milão.

No âmbito macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro ficou inalterada em abril ante março, em 2,4%, enquanto seu núcleo desacelerou para 2,7% neste mês, teoricamente abrindo o caminho para o Banco Central Europeu (BCE) anunciar seu primeiro corte de juros, na reunião de política monetária de junho.