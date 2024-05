BC prevê alta de 54% de requerimento mínimo de capital para risco operacional a certos bancos

O Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2023, divulgado nesta terça-feira, 30, pelo Banco Central, estimou um incremento aproximado de 54% no requerimento mínimo de capital para risco operacional de alguns bancos. Além disso, traz um alerta de que as instituições financeiras precisarão aprimorar controles ante os riscos tecnológicos.

O documento explica que o BC estabeleceu procedimento para o cálculo da parcela de ativos ponderados pelo risco relativa ao capital requerido para risco operacional, seguindo os parâmetros de Basileia III. "O modelo padronizado objetiva aumentar a robustez, a sensibilidade ao risco e a comparabilidade do requerimento de capital para o risco operacional. O normativo entrará em vigor em janeiro de 2025, com transição da implementação até janeiro de 2028, e é aplicável às instituições enquadradas nos Segmentos 1 (S1) a 4 (S4)", diz o documento.

A autoridade monetária também realizou a primeira etapa do mapeamento de riscos do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), e identificou fatores que precisam ser aprimorados para garantir uma operação segura e resiliente. "As instituições precisarão aprimorar seus controles, em especial, investir na realização de testes dos planos de resposta a incidentes, estabelecer e monitorar indicadores de exposição aos riscos tecnológicos e assegurar uma atuação mais proativa de suas linhas de defesa na gestão dos riscos tecnológicos", pontua o relatório.