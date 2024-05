Até fim do ano, 29 mil moradias serão entregues pelo Minha Casa Minha Vida, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que o governo pretende entregar, até o fim deste ano, 29 mil moradias pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, até o momento, 27,9 mil moradias já foram entregues.

As declarações foram dadas em audiência na Comissão de Infraestrutura no Senado nesta terça-feira, 30.

A sessão ocorre a pedido do senador Confúcio Moura (MDB-RO) por explicações sobre o Novo Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC, principal iniciativa do governo Lula no campo da infraestrutura.