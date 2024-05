Alta na desocupação do 1º tri é movimento sazonal ligado à dispensa de temporários, diz IBGE

A alta na taxa de desocupação no trimestre encerrado em março, que ficou 7,9%, é um movimento sazonal, ligado à dispensa de trabalhadores temporários tanto no serviço público quanto privado, disse nesta terça-feira, 30, a coordenadora de Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Adriana Beringuy.

No trimestre móvel encerrado em fevereiro, a taxa de desemprego foi de 7,8%. Já no quarto trimestre de 2023 era de 7,4% e, em igual trimestre do ano passado, de 8,8%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Parte importante dessa perda de ocupação veio da administração pública, principalmente de (setores como) Saúde e Educação. Especificamente no segmento da educação, isso aconteceu mais na educação relacionada ao ensino fundamental, onde há contratos temporários, de trabalhadores do setor público sem carteira. Na virada do ano eles são dispensados e, na medida em que se retorna ao ano letivo, há tendência de recontratação desse contingente", detalhou Beringuy, em entrevista coletiva sobre a pesquisa.