Secretário do Tesouro destaca crescimento 'expressivo' da receita em março

No acumulado do ano, houve superávit de R$ 19,431 bilhões. De acordo o secretário, esse valor subiria a cerca de R$ 50 bilhões se fosse descontado o valor pago em precatórios pelo governo.

Ceron deu a declaração em coletiva sobre os dados do Tesouro do mês passado, quando foi registrado um déficit de R$ 1,527 bilhões.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, classificou nesta segunda-feira, 29, como "expressiva" a alta das receitas em março, quando houve crescimento real de 8,5% frente ao resultado de março do ano passado. Ele destacou também o avanço acumulado no primeiro trimestre, de 8,9%.

No ano passado, o resultado dos três primeiros meses do ano fechou em R$ 31,209 bilhões. "O superávit acumulado no ano é inferior a 2023 por causa do pagamento de precatórios", disse.