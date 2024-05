Presidente da Fiesp anuncia criação de observatório da tributária, em convênio com o IDP

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, anunciou a criação de um observatório da reforma tributária, em convênio com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). "Esse observatório visa trazer informações tecnicamente produzidas e educação para todos os segmentos da sociedade a respeito do que se passa no sistema tributário nacional", disse, em seminário realizado pela Fiesp.

Josué também convidou o Tribunal de Contas da União (TCU) a analisar uma possível participação no convênio.

Presente no evento, o presidente do TCU, Bruno Dantas, aceitou o convite. Ele frisou que a palavra-chave da reforma tributária é eficiência e salientou que é preciso que os aspectos jurídicos da matéria dialoguem com os econômicos.