Ibovespa sobe pouco, puxado por Vale e à espera de dados relevantes da semana

O Ibovespa opera em leve alta, beneficiado pelo clima de menor aversão ao risco no exterior e pelo avanço das ações da Vale após a companhia propor um pagamento de R$ 127 bilhões, considerando obrigações passadas e futuras, para liquidar de vez as obrigações previstas em demanda judicial relacionada ao rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG).

O avanço do índice, no entanto, era limitado pela queda nos preços de commodities, a cautela do mercado antes da divulgação de dados sobre a produção e as vendas da Petrobras, previstos para hoje à noite, e o anúncio do pedido de recuperação judicial das Casas Bahia.

Além disso, a agenda carregada de indicadores e eventos relevantes nos próximos dias ajuda a manter os investidores mais reticentes em assumir grandes posições.