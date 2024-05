Dólar sustenta alívio por exterior com China e fiscal no foco antes de Fed e payroll

O mercado de câmbio tenta sustentar o bom humor de sexta-feira, 26. O dólar volta a operar em baixa leve nos primeiros negócios desta segunda-feira, 29, diante de um apetite moderado por ativos de risco em Nova York, onde os rendimentos dos Treasuries têm alívio, assim como a moeda americana, que cede ante pares rivais e várias divisas emergentes e ligadas a commodities. Em semana com decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na quarta-feira, e divulgações de indicadores do mercado do trabalho dos EUA, principalmente o relatório payroll, na sexta-feira, os investidores repercutem a notícia de que Chengdu, capital da província chinesa de Sichuan, eliminou restrições a compras de moradias. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Contudo, dados fracos do lucro industrial chinês, que sofreu queda anual de 3,5% em março, limitam uma recuperação das divisas emergentes, incluindo o real, assim como as quedas do petróleo e de 0,51% do minério de ferro no mercado chinês.

Hoje também é véspera de definição da última taxa Ptax de abril, e as rolagens de contratos futuros já pode deixar o mercado de câmbio mais instável, principalmente à tarde. Lá fora, o euro amplia alta frente à divisa americana, após o índice de preços ao consumidor (CPI) da Alemanha subir menos que o previsto pelos analistas ouvidos pela FactSet. No Japão, autoridades financeiras do país intervieram no mercado cambial para sustentar o iene, que vinha se desvalorizando de forma acentuada, segundo fontes com conhecimento do assunto. A moeda japonesa se recuperou com força nos negócios da tarde desta segunda-feira na Ásia, após tocar brevemente nova mínima em 34 anos em relação ao dólar, que ultrapassou a barreira de 160 ienes, em meio à redução de expectativas de que o BoJ volte a elevar seu juro básico no curto prazo. Aqui, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,31% em abril, após queda de 0,47% em março, e superou o teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 0,26%. A mediana do mercado indicava alta de 0,12% para o índice. Com esse resultado, o IGP-M acumula queda de 3,04% nos últimos 12 meses.