Dólar encerra pregão praticamente estável com cautela à espera de reunião do Fed

O dólar abriu a semana praticamente estável no mercado doméstico de câmbio, apesar das perdas firmes da moeda norte-americana no exterior. Com a agenda esvaziada e à espera da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) na quarta-feira, quando o mercado local estará fechado em razão de feriado do Dia do Trabalho, investidores adotaram uma postura cautelosa nesta segunda-feira, 29.

Com oscilação de menos dois centavos de real entre a mínima (R$ 5,1029) e a máxima (R$ 5,1205), o dólar à vista fechou cotado a R$ 5,1153 (-0,02%). Operadores afirmam que o pregão foi de acomodação e ajustes finos de posições, após a moeda ter recuado 1,60% na semana passada. No mês, a divisa ainda acumula ganhos de 1,99%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar das oscilações reduzidas, houve bom volume no segmento futuro para uma segunda-feira, com o contrato de dólar futuro para maio girando mais de US$ 14 bilhões. Desde o fim da semana passada, investidores já se movimentavam para a rolagem de contratos na virada do mês, posicionando-se para a disputa, na terça-feira, da formação da última taxa ptax de abril.