Diretor da Petrobras diz que Ansa pode voltar a operar até meados de 2025

O diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, disse nesta segunda-feira que a Petrobras deve ter, até junho ou julho, uma decisão final sobre o processo de volta à atividade da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados, a Ansa, no Paraná. Segundo o diretor, se tudo correr bem, a unidade vai voltar a funcionar até meados de 2025.

Em 17 de abril, a estatal informou ao mercado que sua diretoria executiva aprovou a retomada das operações da unidade, o que agora depende de medidas práticas em discussão.

França falou a jornalistas no seminário "Transição Energética no Mar", na sede do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo o diretor da Petrobras, o projeto de reativação da Ansa está avançado e não deve enfrentar dificuldades.