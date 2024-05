China: Chengdu, capital de Sichuan, elimina restrições para compras de imóveis residenciais

A cidade chinesa de Chengdu, no sudoeste do país, flexibilizou suas restrições à compra de casas, aumentando as esperanças de que outras grandes cidades, incluindo Pequim e Xangai, sigam o exemplo em breve.

A capital da província chinesa de Sichuan anunciou no domingo (28) que, a partir desta segunda-feira, não irá mais analisar as qualificações de possíveis compradores de imóveis residenciais.

Com isso, Chengdu - que tem população de mais de 20 milhões de habitantes - se junta a uma crescente lista de cidades chinesas, incluindo Suzhou e Nanjing, que eliminaram restrições à compra de casas.