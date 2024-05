Ceron: nem sempre todas as posições serão convergentes e o equilíbrio dos Poderes envolve isso

"Nosso compromisso com a meta fiscal sempre foi muito claro. Estamos tomando as medidas necessárias e apontando caminhos para a recuperação fiscal. Todo mês eu mostro isso, há uma década os resultados fiscais foram piorando de ciclo em ciclo. Nós estamos tomando todas as medidas necessárias, mas como ministro coloca, o Executivo sozinho não pode garantir isso sozinho. A recuperação fiscal depende do pacto entre todos os Poderes, todos trabalhando de forma coordenada", respondeu o secretário.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta segunda-feira que a recuperação fiscal não depende apenas do Executivo, mas de um pacto entre os Poderes. Ela disse ser "natural" que existam posições divergentes entre as instituições, e que há uma governança para "lidar" quando não há convergência.

No fim de semana, uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no contexto do debate sobre as desonerações, repercutiu mal no Congresso. Após Haddad afirmar em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, que o Parlamento também deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), classificou a advertência do ministro como "desnecessária".

Perse

O secretário do Tesouro Nacional reforçou que a situação fiscal do Brasil não "possui gordura" para acomodar a ampliação ou novas renúncias fiscais que não venham acompanhadas de medidas de compensação, cobrando, portanto, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A afirmação foi dada após Ceron ter sido questionado sobre as mudanças que o Senado pode promover no relatório do projeto de lei que reformula o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), aumentando o custo fiscal da política.