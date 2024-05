BYD amplia lucro no 1º trimestre para US$ 630,7 milhões

A BYD registrou lucro maior no primeiro trimestre de 2024, à medida que o aumento nas vendas de seus populares veículos elétricos ajudou a compensar os efeitos da intensificação da guerra de preços na China. O lucro líquido da montadora aumentou 11% em relação a igual período do ano passado, para 4,57 bilhões de yuans (US$ 630,7 milhões) no primeiro trimestre, informou a empresa nesta segunda-feira.

Analistas, no entanto, esperavam lucro um pouco maior, de 4,753 bilhões de yuans (US$ 657 milhões).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A receita aumentou 4% na mesma comparação, para 124,94 bilhões de yuans, apesar dos cortes de preços ao longo do trimestre por parte das montadoras, incluindo a BYD e a concorrente americana Tesla, em meio à desaceleração da demanda.