Bolsas de Nova York fecham em alta, apoiadas por ganhos da Tesla e de olho em balanços

As bolsas de Nova York fecharam com leve avanço nesta segunda-feira, depois de devolverem parte dos ganhos de mais cedo com a divulgação do relatório trimestral de refinanciamento do Tesouro dos Estados Unidos. Investidores agora aguardam os balanços trimestrais da semana e a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na quarta-feira.

No fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,39%, aos 38.387,06 pontos; o S&P 500 teve alta de 0,32%, aos 5.116,15 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,35%, aos 15.983,08 pontos.

Pela manhã, os índices abriram em alta, apoiados pelo dado da inflação do PCE nos EUA em março em linha com o esperado na sexta-feira. Também, o avanço robusto da Tesla - que subia mais de 12% pela manhã, e fechou com ganhos de 15,31% - sustentou o apetite por risco, na esteira de notícias sobre a visita do CEO da companhia, Elon Musk, à China.