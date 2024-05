Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em noticiário corporativo e dados econômicos

São Paulo, 29/04/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, depois de acumularem ganhos na semana passada, enquanto investidores seguem acompanhando balanços e notícias corporativas, além de dados econômicos da região.

No noticiário corporativo, o setor minerador continua sendo destaque. Segundo a Reuters, a BHP poderá melhorar sua oferta pela Anglo American, após ter a proposta inicial de US$ 39 bilhões rejeitada na semana passada. Em Londres, a ação da Anglo American subia 2% no horário acima, enquanto a da BHP caía 0,9%.

Entre balanços, a Vivendi ampliou sua receita em mais de 5% no primeiro trimestre, mas a ação do grupo de mídia francês caía em torno de 0,50% em Paris.

No meio da manhã, investidores vão acompanhar dados preliminares de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha, em meio a expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) anuncie um primeiro corte de juros, na reunião de política monetária de junho. Mais cedo, o índice de sentimento econômico da zona do euro decepcionou ao cair em abril, a 95,6 pontos.