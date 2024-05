Bolsas da Europa fecham mistas, observando balanços e perspectivas para postura do BCE

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, 29, em um dia com atenção a dados da região e à postura do Banco Central Europeu (BCE). O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na Alemanha apontou uma persistência na inflação na maior economia do bloco, o que levantou incertezas sobre a política monetária da zona do euro. Além disso, a temporada de balanços segue em foco. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,11%, a 508,52 pontos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O CPI da Alemanha ficou em 2,2% em abril, inalterada em relação à de março, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira pelo Destatis. Já na comparação mensal, o CPI alemão subiu 0,5% em abril.

"O aumento de hoje da inflação global alemã é um bom lembrete de quão difícil será para o Banco Central Europeu (BCE) o último passo para trazer a inflação de forma sustentável para 2%. Ainda assim, tendo em conta a comunicação do BCE ao longo dos últimos meses, um corte nas taxas na reunião de junho ainda parece um acordo fechado", afirma o ING. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,24%, a 18.118,32 pontos. O índice de sentimento econômico da zona do euro também foi divulgado nesta segunda, e decepcionou ao cair em abril, a 95,6 pontos. Dirigente do BCE, Pierre Wunsch afirmou em entrevista que é necessário haver cautela com o quadro na zona do euro, com inflação ainda elevada. Segundo ele, uma redução nos juros em junho não é algo garantido, nesse contexto. Ao mesmo tempo, a autoridade comentou que, a menos que surjam más notícias, acredita em "ao menos dois cortes de juros" neste ano. Questionado sobre a possibilidade de um corte maior que 25 pontos-base em junho, disse que ficaria surpreso se isso acontecesse. Wunsch afirmou que quer continuar a ver dados que elevem sua confiança de que a inflação desacelera rumo à meta de 2%.