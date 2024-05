Boeing realiza emissões de bonds em meio a dificuldades no segmento de aeronaves comerciais

A Boeing realiza, nesta segunda-feira, pelo menos seis emissões de bonds com maturações variadas, enquanto enfrenta uma série de dificuldades no segmento de aeronaves comerciais. Os recursos devem ser usados para ampliar a liquidez antes do vencimento de um lote de dívidas corporativas. Segundo a Bloomberg, as emissões totalizam cerca de US$ 8 bilhões.

A S&P Global Ratings atribuiu nota "BBB-" aos papéis e disse esperar que a geração de fluxo de caixa da empresa permaneça enfraquecida este ano. A agência de classificação de risco lembra que a companhia está em negociações para uma possível compra da fornecedora Spirit AeroSystems.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Prevemos que, embora a aquisição da Spirit resulte em métricas financeiras mais fracas, elas permaneceriam dentro da nossa tolerância para o rating, incluindo a perspectiva negativa", explica.