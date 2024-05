BCE segue com abordagem a cada reunião e foco em dados, sem compromisso prévio, diz dirigente

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, reafirmou nesta segunda-feira, 29, a postura recente da instituição, com tomada de decisões a cada reunião e sem se comprometer antecipadamente com algum rumo na política monetária. Durante discurso na reunião do grupo Euro 50 em Londres, ele disse que "ainda há trabalho a fazer" na inflação da zona do euro, mas acrescentou que "estamos no caminho certo".

Guindos recordou que o BCE projeta chegar à meta de inflação em 2% em 2025, mas considerou que há "riscos substanciais" no cenário. Entre eles, a situação geopolítica, "em particular no Oriente Médio", é um risco de alta para os preços. Até agora, as crescentes tensões na região tiveram apenas influência moderada nos preços do petróleo, mas "acontecimentos recentes nos lembram que monitorar esses riscos e seus impactos nos preços de commodities continua a ser altamente relevante para nossa perspectiva de inflação".

O dirigente disse que, caso ocorra maior escalada nas tensões, problemas no comércio e impedimentos de entregas de petróleo, isso poderia levar para cima os preços de energia e os custos com frete de cargas no curto prazo, prejudicando o comércio global. A inflação também poderia se mostrar mais alta que o antecipado se os salários crescerem acima do previsto, ou se as margens de lucro se mostrarem mais resilientes, comentou. Por outro lado, um impacto mais duro da política monetária sobre a demanda ou uma piora inesperada no ambiente econômico no restante do mundo poderiam se traduzir em surpresas de baixa para a inflação.