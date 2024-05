Musk se reúne com primeiro-ministro Chinês neste domingo

O fundador e CEO da Tesla, Elon Musk, reuniu-se neste domingo, 28, com o primeiro-ministro chinês Li Qiang. Durante a semana, as montadoras do país exibem seus mais recentes modelos de veículos elétricos no Salão do Automóvel, em Pequim. Não ficou claro, porém, se Musk visitaria a exposição.

Li Qiang disse ao empresário que espera que os Estados Unidos trabalhem mais com a China numa cooperação que traga vantagens aos dois lados. Ele citou as operações da Tesla na China como um exemplo bem-sucedido de cooperação econômica, segundo informações da emissora estatal chinesa CCTV.

Para a China, Musk é um "antídoto" às duras palavras das autoridades norte-americanas, que se manifestaram recentemente durante uma visita do secretário de Estado, Antony Blinken. As observações de Li também refletem os esforços do país asiático para atrair investimento estrangeiro, a fim de impulsionar a economia em declínio.