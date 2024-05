"Nós conseguimos fazer, pela primeira vez na história do Brasil, uma reforma tributária muito rápida", diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional é mérito dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A fala, contudo, ocorre dias depois de o chefe do Executivo ter cobrado seus ministros a dialogar mais com o Legislativo.

"Nós conseguimos fazer, pela primeira vez na história do Brasil, uma reforma tributária muito rápida", disse Lula, em evento de entrega de aeronave da Embraer à Azul em São José dos Campos (SP), na sexta-feira, 26. "Nós conseguimos dialogando, conversando, não virando o nariz para ninguém, não empinando o nariz, conversar com todo mundo e conseguir aprovar uma política tributária", completou.

Em sua avaliação, o mérito da aprovação é do corpo de ministros do governo, citando o trabalho de Haddad e Padilha. "Aprovação da reforma tributária é Mérito do Padilha, que trabalhou muito, do Haddad, que conversou muito, do Rui Costa Casa Civil e dos ministros que foram atrás para conversar com o Congresso", comentou o presidente.