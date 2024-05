Moedas globais: dólar avança ante euro e iene, com dados do EUA em foco; iene renova mínimas

O dólar chegou a perder fôlego, após a publicação de indicadores dos Estados Unidos, entre eles o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês). A moeda, porém, confirmou ganhos hoje frente a outras moedas principais, com o iene renovando mínimas em 34 anos, neste caso também com a decisão desta madrugada do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) em foco, com manutenção de juros, em meio a rumores sobre potencial intervenção de Tóquio para conter o quadro no mercado cambial.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 157,90 ienes, o euro recuava a US$ 1,0699 e a libra tinha baixa a US$ 1,2492. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou alta de 0,32%, a 105,938 pontos, mas na comparação semanal teve recuo de 0,20%.

O PCE dos EUA, medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), subiu 0,3% em março ante fevereiro, como previsto por analistas ouvidos pela FactSet, com o núcleo, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, também exibindo alta de 0,3%, conforme esperado. Na comparação anual, o PCE subiu 2,7% em março, acelerando ante o acréscimo de 2,5% de fevereiro e também acima da alta de 2,6% esperada. O núcleo anual subiu 2,8%, repetindo o resultado do mês anterior, ante projeção de alta de 2,7% dos analistas.