Ibovespa sobe a 126 mil pontos com alívio no Brasil e EUA, após dados de inflação

Ações mais sensíveis ao ciclo econômico são destaque de alta, dados os sinais de arrefecimento da inflação brasileira e de algum alívio na dos EUA. Os juros futuros e o dólar à vista têm quedas consistentes, seguindo os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, que caem com um pouco menos de ímpeto.

"Ontem, mesmo o PIB do primeiro trimestre americano com uma alta menor do que a esperada, indicava um consumo forte, e mostrava um primeiro cheiro para cima na inflação do país. Só que hoje o PCE mensal veio dentro do esperado. Claro que ainda mostra uma inflação elevada e pressionada nos EUA, não muda o pano de fundo da preocupações, mas pelo menos tem essa descompressão nos ativos", avalia Ashikawa.

Nesta sexta, saiu nos EUA o índice de preços de gastos com consumo, o PCE, do país de março, que ficou em 0,3%. O número veio em linha com a previsão de analistas.

No Brasil, após a divulgação do IPCA-15 abaixo da mediana do mercado, vários departamentos econômicos passaram a reduzir suas projeções para o dado fechado de abril, com muitos salientando que há espaço para corte da Selic de meio ponto porcentual no Copom de maio, como é o caso da B. Side Investimentos. "Dá pra pensar em corte de 0,50 ponto da Selic por conta da inflação, mas temos de acompanha o fiscal e o quadro externo", disse a economista-chefe da B. Side, Helena Veronese.