Fitch reitera rating AAA da Suíça, e fusão UBS-Credit Suisse prossegue sem representar riscos

A Fitch Ratings reafirmou a nota de crédito 'AAA' da Suíça, com perspectiva estável, na noite desta sexta-feira. A agência afirmou acreditar que, embora o grande setor bancário seja um passivo contingente de longa data para o governo soberano, a integração do UBS e o Credit Suisse está a prosseguindo sem representar riscos materiais para o setor mais amplo ou para o balanço soberano.

"As notas 'AAA' da Suíça refletem uma economia de alto valor agregado, com indicadores de renda e governança acima do nível mediano de seus pares avaliados, uma posição de credor externo líquido muito forte e o status de moeda de reserva do franco suíço", disse a Fitch em comunicado.

"Um histórico de políticas econômicas e fiscais prudentes apoia a estabilidade macroeconômica, e os níveis de dívida pública da Suíça são o segundo mais baixos entre os governos soberanos com classificação 'AAA'", acrescenta a agência.