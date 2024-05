Dólar cai 0,91% com inflação nos EUA e encerra a semana em baixa de 1,60%

O dólar à vista apresentou queda firme no mercado doméstico de câmbio nesta sexta-feira, 26, e esboçou fechar no nível de R$ 5,10. Resultado dentro do esperado do índice de preços com gastos de (PCE, na sigla em inglês) nos EUA em março provocou leve baixa das taxas dos Treasuries longos, o que abriu espaço para uma recuperação de divisas emergentes. Por aqui, a leitura do IPCA-15 de abril não afasta a possibilidade de que o Banco Central desacelere o ritmo de corte de juros e mire taxa terminal perto de 10% em razão do cenário externo, o que sugere manutenção de um bom diferencial de juros.

O real também se beneficiou, segundo operadores, de uma conjunção de fatores locais favorável à diminuição de percepção de risco. Além da liberação de dividendos extraordinários da Petrobras, que se traduz em reforço de caixa do governo, dois pontos amenizam as preocupações com a questão fiscal no curto prazo: a sinalização do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que a PEC do Quinquênio não vai avançar na Casa e a suspensão da desoneração da folha pelo ministro Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin.

Tirando uma alta pontual na abertura dos negócios, quando registrou máxima a R$ 5,1706, o dólar à vista trabalhou em queda ao longo do dia. Com mínima a R$ 5,1163 à tarde, em meio a máximas do Ibovespa, a moeda encerrou a sessão em baixa de 0,91%, cotada a R$ 5,1163, no menor valor de fechamento em cerca de 15 dias. A divisa termina a semana com desvalorização de 1,60%, mas ainda acumula alta de 2,01% em abril.