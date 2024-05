Consumidores da zona do euro reduzem expectativa de inflação para 12 meses, diz BCE

Consumidores na zona do euro reduziram a expectativa para a inflação no próximo ano em março, conforme indicou pesquisa mensal do Banco Central Europeu (BCE), divulgada nesta sexta-feira, 26.

A expectativa para a inflação no bloco europeu nos próximos 12 meses caiu de 3,1% para 3,0%, no menor nível desde dezembro de 2021. Para o horizonte de três meses, a medida se manteve em 2,5% pelo quarto mês consecutivo.

"A incerteza sobre as expectativas de inflação nos próximos 12 meses diminuiu e está agora no seu nível mais baixo desde o início da guerra injustificada da Rússia contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022", destaca o levantamento.