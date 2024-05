Conselho de Previdência Social reduz juro máximo de consignado do INSS para 1,68%

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), presidido pelo ministro Carlo Lupi, aprovou recomendação por mais uma redução do teto dos juros de empréstimos consignados concedidos a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Pela decisão, o limite para empréstimo com desconto em folha passa de 1,72% para 1,68% ao mês, e as operações feitas com cartão de crédito e cartão consignado de benefício, de 2,55% para 2,49% ao mês.

A resolução está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 26, e foi deliberada na quinta-feira em reunião do colegiado. Foram 10 votos a favor, um contra e duas abstenções, segundo informações do Ministério da Previdência Social.

Esta é a sétima queda das taxas desde o início da atual gestão, em 2023.