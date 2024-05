Campos Neto vê inflação no Brasil em fase de convergência e IPCA-15 um pouco melhor

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que é preciso entender a mecânica desinflacionária no País. Segundo ele, os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) vieram um pouco melhores do que ele esperava, mas ainda é preciso avaliar os números mais detalhadamente. Para Campos Neto, é preciso ver a tendência de inflação na meta se realizar, dado que as expectativas, hoje, ainda estão longe do centro da meta.

Os comentários foram feitos durante palestra no evento Cenário e Perspectivas para o Brasil, promovido pelo Young Presidents Organization (YPO).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Campos Neto ponderou que no Brasil a inflação está em processo de convergência e que é importante ela voltar para a meta. "A inflação alta é o maior detrator de igualdade e a missão de manter inflação na meta é muito importante", disse.