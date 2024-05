Tributária não é do governo Lula, é do País, e vai simplificar a arrecadação, afirma Wagner

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), salientou nesta quinta-feira, 25, a importância do andamento da reforma tributária no Congresso Nacional, destacando que ela não é mérito do governo do Lula, mas de todos os agentes envolvidos, incluindo governadores e parlamentares, portanto é uma reforma de todo o País.

"Ela vai simplificar muito, ela vai ser toda digitalizada, e não vai ter mais arrecadação para distribuir, já que tudo isso será feito de forma online, praticamente", pontuou o senador em entrevista à GloboNews, ao acrescentar que o projeto "vai melhorar a burocracia para empresários, para trabalhadores, vai melhorar a nota do Brasil lá fora".

A fala do líder do governo no Senado ocorre após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ter enviado na quarta-feira, 24, aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o primeiro Projeto de Lei Complementar (PLP) para regulamentar a reforma tributária.