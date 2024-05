Tributária: isenção completa de alimentos levaria alíquota do IVA ao maior patamar do mundo

Se todos os itens da cesta básica atual, isenta de PIS/Cofins, fossem contemplados na nova cesta imposto zero proposta pela reforma tributária, o Brasil teria o maior Imposto sobre Valor Agregado (IVA) do mundo, pelas contas da equipe econômica. Por isso, a opção foi colocar apenas metade dos produtos, com algumas mudanças, com alíquota zero, e outra metade com alíquota reduzida, com queda de 60% sobre a alíquota padrão.

Em todos os casos, porém, a equipe econômica argumenta que haverá redução de carga sobre o peso de impostos atuais na nova cesta básica - mesmo no caso das carnes, que não foram contempladas na cesta com alíquota zero.

No caso da picanha, por exemplo, segundo o secretário extraordinário de reforma tributária, Bernard Appy, haveria uma queda do imposto médio atual, na faixa de 12,7%, para 10,6% - caindo ainda para 8,5%, para os mais pobres que recebem cashback (devolução de impostos).