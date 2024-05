Multiplan tem lucro líquido de R$ 267 milhões no primeiro trimestre de 2024, alta de 28,9%, em comparação ao mesmo período de 2023

A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 267 milhões no primeiro trimestre de 2024, alta de 28,9% ante o mesmo período do ano passado, conforme balanço publicado na quinta-feira, 25.

O crescimento do lucro da Multiplan está relacionado à ampliação das receitas de locação de espaços aos lojistas, estacionamento e venda de imóveis. Houve ainda crescimento da linha de "outras receitas", derivada de parcerias do aplicativo Multi.

Além disso, a empresa reportou melhora na linha contábil de depreciação dos ativos, queda nas despesas financeiras e diminuição da alíquota tributária.