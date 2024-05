Moedas globais: dólar recua, com impulso pontual ante dados dos EUA; iene cai antes de BoJ

O dólar recebeu um impulso, após a publicação de números do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), acompanhados do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre nos Estados Unidos, mas não conseguiu firmar ganho no dia em geral. O euro e a libra se valorizaram, enquanto o iene caiu, horas antes de decisão nesta madrugada do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), em meio a especulações sobre eventual intervenção de autoridades do país no câmbio. Entre emergentes, a lira turca foi apoiada após o Banco Central da Turquia manter juros, enquanto o peso argentino caiu no dia em que o BC local voltou a reduzir sua taxa básica.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 155,62 ienes, o euro avançava a US$ 1,0731 e a libra tinha alta a US$ 1,2514. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou queda de 0,24%, a 105,598 pontos.

O PIB dos EUA cresceu 1,6% no primeiro trimestre, na leitura anualizada, abaixo da mediana de 2,4% do Projeções Broadcast, mas o PCE teve alta de 3,4%, com ganho de fôlego após a alta de 1,8% vista no quarto trimestre do ano passado. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, aumentou 3,7%, também acelerando ante a alta de 2,0% do trimestre anterior. O PCE é a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e, após o dado, o dólar ganhou impulso, com analistas ponderando sobre a trajetória do Fed, mas não sustentou o movimento durante a tarde.