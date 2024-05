Lucro líquido do Assaí cai 16,7%, para R$ 60 milhões, no 1º trimestre

O Assaí reportou lucro líquido de R$ 60 milhões no primeiro trimestre de 2024, queda de 16,7% ante o mesmo período de 2023. Conforme balanço divulgado pela empresa no período da noite da quarta-feira, o Ebitda ajustado, por sua vez, ficou em R$ 1,2 bilhão, alta 28%. Já a receita líquida foi de R$ 17,2 bilhões, com alta de 14,1%.

A companhia comunicou também uma redução de sua projeção de endividamento. A rede reduziu sua proporção de endividamento em relação à sua geração de caixa (Ebitda Ajustado pré-IFRS16) de 4,69 vezes no primeiro trimestre de 2023 para 3,75 vezes nos primeiros três meses deste ano. Antes, a meta era terminar o ano com esse indicador em 3,5 vezes. Agora, a projeção é de 3,2 vezes.

"Essa redução veio mais da melhora do Ebitda do que da redução da dívida. Para o futuro, é esperado o mesmo movimento", disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o CFO da companhia Vitor Fagá.