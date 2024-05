Lucro do First Citizens BancShares cai 92,3% e atinge US$ 731 milhões no 1º trimestre

O First Citizens BancShares, holding do banco regional americano First Citizens Bank, teve lucro líquido de US$ 731 milhões no primeiro trimestre de 2024, resultado 92,3% menor do que o registrado em igual período de 2023, de US$ 9,5 bilhões. No entanto, o lucro por ação de US$ 52,92, em termos ajustados, superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 43,8.

Já o lucro ajustado disponível para detentores de ações ordinárias entre janeiro e março foi de US$ 716 milhões, ou US$ 49,26 por ação.

A receita líquida total foi de US$ 2,4 bilhões no primeiro trimestre, acima dos US$ 2,3 bilhões previstos pela FactSet. Somente a receita líquida com juros somou US$ 1,82 bilhão no período, ante US$ 850 milhões na comparação anual.