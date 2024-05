Juros: noticiário local traz alívio à tarde e ponta curta encerra estável

Os juros futuros reduziram o ritmo de alta na sessão vespertina e os contratos de curto e médio prazos acabaram fechando estáveis, ainda que os rendimentos dos Treasuries se mantivessem bastante pressionados em reação ao dado de inflação nos Estados Unidos divulgado ainda pela manhã. O alívio foi atribuído à melhora na percepção fiscal a partir de declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), indicando pouca disposição em dar andamento à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Quinquênio, que compõe boa parte da chamada "pauta-bomba" do Congresso.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,335%, de 10,341% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 marcava 10,60%, de 10,61% ontem no ajuste. A taxa do DI para janeiro de 2027, que pela manhã voltava a romper 11%, desacelerava a 10,93% (10,92% ontem). O DI para janeiro de 2029 subia de 11,38% para 11,42%, mas longe da máxima de 11,54%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o forte estresse nos mercados globais na primeira etapa, instalado pela reação negativa ao índice de preço dos gastos com consumo (PCE, em inglês) nos Estados Unidos no primeiro trimestre, o mercado encontrou espaço à tarde para buscar um pouco dos prêmios de risco, com o noticiário local.