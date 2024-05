Ibovespa cai 0,08%, aos 124,6 mil pontos, apesar avanço da Petrobras

Com apoio de Petrobras (ON +2,26%, PN +2,40%) - em tarde de confirmação, na AGO, da distribuição de 50% dos dividendos extraordinários -, o Ibovespa ficou perto de zerar perdas na sessão, mas não conseguiu evitar o sinal negativo pelo terceiro dia consecutivo. Hoje, oscilou dos 123.702,89 pontos aos 124.731,65 pontos, saindo de abertura aos 124.717,88, e fechou em baixa de 0,08%, aos 124.645,58 pontos, com giro a R$ 21,3 bilhões. Na semana, o índice da B3 cai 0,38% e, no mês, cede 2,70% - no ano, as perdas acumuladas pelo Ibovespa estão em 7,11%.

Além dos resultados da Vale (ON -2,11%) - e da notícia, também da noite anterior, de que a Anglo American recebeu uma oferta de fusão não solicitada da BHP Billiton -, o destaque corporativo nesta quinta-feira foi a confirmação de que os acionistas da Petrobras aprovaram, por maioria na AGO desta tarde, a proposta da União de pagamento de 50% dos dividendos extraordinários retidos no início de março: metade dos R$ 43,9 bilhões - ou seja, R$ 21,9 bilhões - que tinham sido encaminhados para a reserva de remuneração, reportam do Rio os jornalistas Gabriel Vasconcelos e Denise Luna, do Broadcast.

Em outro desdobramento importante desta tarde, após o martelo ser batido sobre o pagamento de 50% dos dividendos da Petrobras, o governo decidiu que a outra metade será paga ao longo do segundo semestre, reporta de Brasília a jornalista Célia Froufe, do Broadcast. A data ainda não foi definida, mas, de acordo com fontes do governo, o prazo já foi consensuado com o Palácio do Planalto: em outras palavras, recebeu o "sim" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após a crise instalada na estatal por conta da distribuição de dividendos.