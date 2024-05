Bolsas da Europa operam mistas, com foco em empresas; em Londres, Anglo American salta 11%

São Paulo, 25/04/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores seguem digerindo balanços e notícias de empresas. No setor minerador, a Anglo American salta em Londres, após virar alvo de compra da BHP.

Do noticiário corporativo, o destaque é uma proposta de compra não solicitada que a Anglo American recebeu da BHP. Em Londres, a ação da Anglo saltava 11,3%, enquanto a da BHP caía 3%.

Entre os balanços europeus do dia, o da Unilever agradou e o papel da multinacional anglo-holandesa de bens de consumo subia 5,4% no mercado inglês. Já os resultados do Deutsche Bank não entusiasmaram e a ação do gigante bancário alemão tinha baixa de 1,3% em Frankfurt.

Na Alemanha, pesquisa mostrou que o índice GfK de confiança do consumidor para maio subiu para -24,2 pontos, atingindo o maior nível em dois anos.